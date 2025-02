Pyongyang critique l’alliance Séoul-Washington en pleine crise de destitution

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a critiqué le renforcement de l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis, dans le contexte de la crise politique autour de la destitution du président Yoon Suk Yeol et du régime intérimaire de Choi Sang-mok. Dans un commentaire publié ce matin, son agence de presse officielle a qualifié les relations sud-coréano-américaines de « comportement d'un maître imprudent et de son serviteur stupide ».La KCNA a aussi mentionné l'introduction de l'hélicoptère de mission maritime sud-coréen « Seahawk », la création du commandement de la flotte mobile, ainsi que les exercices conjoints entre Séoul et Washington, prévus le mois prochain. Elle a accusé les autorités militaires du Sud de s'accrocher à une politique d'affrontement, même en pleine turbulence politique.Le média d'État a ajouté qu'il était évident que l'influence américaine avait joué un rôle clé dans cette situation. Selon lui, la Maison Blanche exige que son allié continue de servir de pion dans sa stratégie de domination, et ce dernier doit obéir, même s’il s'effondre. Avant d’affirmer que cela montrait clairement qu'il était nécessaire d'écraser et de neutraliser cette menace avec une force militaire décisive.