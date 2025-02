Corée-USA : rencontre entre Cho Tae-yul et Marco Rubio ce week-end à Munich

Photo : YONHAP News

Comme annoncé précédemment, les chefs de la diplomatie sud-coréenne et américaine vont se rencontrer ce week-end pour la première fois depuis le début du second mandat de Donald Trump à la Maison Blanche.Lors d’un point presse hier, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que Cho Tae-yul et Marco Rubio allaient s’entretenir en tête-à-tête en marge de la conférence de Munich sur la sécurité (MSC), qui s’ouvre ce vendredi pour une durée de trois jours. La date de leur rendez-vous n’est pas encore fixée, mais il pourrait se dérouler demain.Les deux hommes devraient échanger sur l’alliance Séoul-Washington, sur le dossier nucléaire nord-coréen, sur la collaboration trilatérale avec Tokyo ou encore sur la coopération économique sud-coréano-américaine. Cho en profitera pour évoquer aussi la contribution financière de Séoul au stationnement de GI’s dans le sud de la péninsule, ainsi que les investissements importants des entreprises de son pays aux Etats-Unis. Sans parler de la position du gouvernement de son pays à l’égard des droits de douane annoncés par Trump.A l’issue de leur face-à-face, les deux hauts diplomates pourront retrouver leur homologue japonais, Takeshi Iwaya, qui prend part, lui aussi, à la MSC.