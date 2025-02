Kidscreen Summit : les entreprises sud-coréennes d’animation génèrent plus de 60 millions de dollars

Photo : KBS News

Les entreprises sud-coréennes d'animation ont réalisé 347 consultations commerciales lors du Kidscreen Summit 2025 à San Diego, générant 62,8 millions de dollars. Il s’agit d’une augmentation de 20 % par rapport à 2024. Cet événement dédié aux contenus pour enfants a attiré plus de 1 500 professionnels de l'industrie de l'animation venus de 50 pays.Dix-sept sociétés du pays du Matin clair, dont Neon Creation, Eunhoo Holdings, Iconix ou encore Youngtoys ont installé leur stand au pavillon coréen géré par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et l’Agence coréenne de contenu créatif (KOCCA). En plus des consultations commerciales, ces entreprises ont signé des accords de coproduction avec des sociétés américaines. A l’image de Neon Creation, qui a conclu un contrat pour la série « Bear with Us » avec le studio de doublage 3Beep.La KOCCA prévoit d’ouvrir des pavillons lors d’autres événements internationaux, tels que le Festival international du dessin animé et de l'animation de Chine (CICAF) et le Marché international du film d'animation d'Annecy (MIFA) en France.