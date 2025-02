Séoul-La Havane : premier anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, cela fait un an jour pour jour que la Corée du Sud et Cuba ont établi leurs relations diplomatiques. Les deux pays avaient maintenu des liens d’amitié depuis que l’Etat insulaire d’Amérique centrale avait reconnu, en 1949, la République de Corée, nom officiel de la Corée du Sud. Avant de rompre leurs échanges après la révolution dirigée par Fidel Castro, en 1959.Séoul et La Havane ont donc renoué leurs relations pour la première fois en 65 ans. Les négociations en ce sens avaient été menées dans le plus grand secret, pour ne pas irriter la Corée du Nord, alliée historique de Cuba. La Corée du Sud a ouvert son ambassade à La Havane en janvier, avec à sa tête Lee Ho-yul. Cuba va installer également la sienne à Séoul le mois prochain. Son premier ambassadeur, Claudio Monson, y est déjà arrivé.D’après un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, les deux nations s’apprêtent à opérer d’abord un rapprochement culturel et sportif ainsi que des échanges de visites.Actuellement, les échanges commerciaux sont très faibles, leur volume n’ayant atteint que 20 millions de dollars en 2024. Le pays du Matin clair exporte vers l’île, entre autres, des plaques d’acier, des automobiles et leurs pièces composantes ainsi que des machines. Il y achète des lingots de cuivre ou des produits alimentaires.