Immigration illégale aux USA : les consulats sud-coréens offrent leur assistance

Photo : YONHAP News

Les consulats sud-coréens aux États-Unis ont annoncé qu'ils fourniraient une assistance consulaire face à la répression de l'immigration illégale menée par l'administration Trump. Selon le Center for Migration Studies (CMS), près de 130 000 sud-Coréens vivaient illégalement sur le sol américain en 2022.Un responsable du consulat général de Corée du Sud à New York a déclaré que la situation était suivie de près et que des mesures étaient prises après avoir évalué l'impact sur la communauté et les entreprises sud-coréennes.L'assistance consulaire comprend des services tels que des informations sur le système juridique américain, des conseils juridiques au stade initial, ainsi que des informations sur des avocats et interprètes locaux. Cependant, la personne concernée doit exprimer son souhait de recevoir de l'aide, car les consulats ne sont pas obligés d'être informés en cas d'arrestation de ressortissants sud-coréens sans papiers. De plus, ils ne prennent pas de mesures juridiques ni ne représentent les individus.Le 28 janvier, la Maison Blanche a annoncé la première arrestation d'un sud-Coréen ayant un casier judiciaire. Depuis, d'autres arrestations ont été signalées.