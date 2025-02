Droits de douane réciproques de Trump : Séoul s’apprête à intensifier ses négociations avec Washington

Photo : YONHAP News

Le président des Etats-Unis continue son offensive tarifaire. Donald Trump a cette fois promis des droits de douane dits « réciproques » pour rétablir l’équité dans les relations commerciales entre son pays et le reste du monde. Il a fait cette annonce hier, affirmant viser aussi les barrières non douanières telles que des réglementations pénalisant les produits « made in America ».Les nouveaux tarifs ne seront néanmoins pas mis en place avant le 1er avril. Autrement dit, la porte à des négociations reste encore ouverte. La Corée du Sud s’apprête donc à les débuter par l’intermédiaire de son ministre des Affaires étrangères qui doit s’entretenir avec son homologue américain, ce week-end à Munich.Séoul va également dépêcher à Washington plusieurs de ses hauts responsables concernés. A commencer par le vice-ministre adjoint de l’Industrie et du Commerce. Park Jong-won va s’y rendre lundi prochain pour échanger avec ses interlocuteurs du département du Commerce et du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR). Son ministre, Ahn Duk-geun, lui, envisage de faire un déplacement aux USA, après que le Sénat a confirmé les nominations de Howard Lutnick et de Jamieson Greer, respectivement à la tête du département du Commerce et de l’USTR.Le président par intérim, Choi Sang-mok, a quant à lui, réuni aujourd’hui les ministres concernés par l’économie extérieure. L’occasion pour lui de souligner la nécessité de scruter de très près l’évolution de la situation. En effet, l’administration Trump entend faire une revue complète des disparités commerciales avec les autres pays en prenant également en compte les barrières non douanières.Celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’Economie a également demandé aux ministères de lancer une task force conjointe afin de préparer des scénarios d’explications aux responsables américains.Les milieux d’affaires se mobilisent eux aussi. Une délégation conduite par le président de la Chambre sud-coréenne de commerce et d’industrie, Chey Tae-won, patron du groupe SK, va s’envoler mercredi prochain pour Washington.