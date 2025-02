Coopération Pékin-Moscou-Pyongyang : le commandant américain pour l’Indo-Pacifique la qualifie d’« axe des dictatures montantes »

Photo : YONHAP News

Le chef du commandement américain pour l’Indo-Pacifique a qualifié la coopération croissante entre Pékin, Moscou et Pyongyang d’« axe des dictatures montantes ». Lors du Forum de défense d'Honolulu, jeudi, Samuel Paparo a déclaré que ces trois nations formaient un triangle générant des problèmes dans leur région.L'amiral a ajouté que leur coopération s'étendait à tous les domaines, citant des exemples tels que des intrusions dans les zones d'identification de défense aérienne (ADIZ) par des bombardiers, ainsi que le partage de technologies pour échapper au suivi par satellite, de sous-marins avancés et de technologies aéronautiques.Le même jour, le général Gregory M. Guillot a rapporté au comité des forces armées du Sénat que la Corée du Nord devrait bientôt commencer la production de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) capables de frapper le continent américain.Le commandant du nord des Etats-Unis a expliqué dans une déclaration écrite que le régime de Kim III pourrait envoyer des ogives nucléaires sur des cibles à travers l'Amérique du Nord sans permettre de réaction en temps utile. Avant d’ajouter que le dirigeant nord-coréen semblait déterminé à passer de la phase de recherche et développement de ses armes stratégiques à celle de production en série et de déploiement.