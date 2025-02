Apec : 1 500 représentants des pays membres arriveront fin février à Gyeongju

Photo : YONHAP News

Plus de 1 500 représentants des pays membres de l’Apec sont attendus en Corée du Sud à la fin du mois pour y préparer le sommet prévu en novembre à Gyeongju. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé aujourd’hui que la première réunion des hauts fonctionnaires et les réunions affiliées se tiendraient dans la ville hôte du 24 février au 9 mars. Cet événement sera composé non seulement de la session des hauts fonctionnaires, mais aussi de 24 autres réunions, dont celles du comité du commerce et de l'investissement ainsi que celle du comité de coopération économique.La réunion des hauts fonctionnaires est un organe clé qui dirige les discussions et les décisions pratiques sur les principaux sujets. Elle présentera les questions soulevées par les divers comités lors du sommet et des réunions ministérielles. Cette année, quatre seront organisées. Après la première à Gyeongju, des rencontres se dérouleront en mai sur l’île de Jeju et en juillet à Incheon. La dernière est prévue la semaine même du sommet.