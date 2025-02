Gallup-Corée : 39 % en faveur du PPP, 38 % pour le Minjoo

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) et le Minjoo ont enregistré respectivement 39 % et 38 % de soutien selon un sondage publié aujourd’hui par Gallup-Corée. À titre de comparaison, une enquête menée entre le 21 et le 23 janvier, avait montré un soutien de 38 % pour le premier et de 40 % pour le second.L’institut a estimé que le soutien à la principale force de l’opposition avait atteint un niveau record après l'adoption de la motion de destitution du président Yoon Seok Yeol. Cependant, depuis le début de l'année, l’écart de popularité se resserre entre les deux principaux partis, à l'image de la période précédant les élections législatives et présidentielles.Concernant la préférence pour le prochain président, 34 % des sondés ont choisi le patron du parti de centre-gauche, Lee Jae-myung, suivi par le ministre en exercice de l’Emploi et du Travail, Kim Moon-soo (12 %). L’ex-chef du PPP, Han Dong-hoon, les maires de Daegu et de Séoul, Hong Joon-pyo et Oh Se-hoon, ont chacun recueilli 5 %.Enfin, lors de la prochaine présidentielle, 40 % des personnes interrogées ont répondu préférer un candidat de l’actuel parti au pouvoir, tandis que 51 % se prononcent pour l'alternance politique en plébiscitant un candidat de l'opposition.L’enquête a été réalisée entre le 11 et le 13 février auprès de 1 004 personnes âgées de 18 ans et plus avec une marge d’erreur de plus ou moins 3,1 points à un niveau de confiance de 95 %.