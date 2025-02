Photo : YONHAP News

Le soleil accompagnera les sud-Coréens sur le chemin du travail pour débuter la troisième semaine de février. Aucun nuage et aucune précipitation à l’horizon tout au long de la journée.Concernant le mercure, la situation change considérablement par rapport au week-end. Le thermomètre retrouve en effet des valeurs de saison et il faudra faire attention aux variations des températures. De plus, le vent qui soufflera aujourd’hui accentuera la sensation de froid. Ce matin, il fera -2°C à Séoul, -4°C à Daejeon, -1°C à Daegu et 0°C à Busan. Cet après-midi, il fera 3°C dans la capitale, 5°C à Jeonju, Daejeon et Gwangju ainsi que 8°C à Busan.