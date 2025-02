Jeux asiatiques de Harbin: la Corée du Sud dépasse son objectif de médailles d'or

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est hissée au deuxième rang avec seize médailles d'or, quinze d'argent et quatorze de bronze aux Jeux asiatiques d’hiver de Harbin, qui se déroulaient du 7 au 14 février dans la ville chinoise. Un résultat qui dépasse largement l'objectif initialement établi par l'équipe sud-coréenne, qui comptait récolter onze titres.Le patinage de vitesse sur piste courte a remporté, dès le premier jour, quatre breloques dorées, dont une sur le relais mixte 2 000 m. Quant à Choi Min-jeong, elle a dominé le 500 m et 1 000 m féminins, entre autres, pour devenir la première triple championne des jeux asiatiques d’hiver du pays du Matin clair.En patinage de vitesse sur piste longue, trois médailles d'or, cinq d'argent et quatre de bronze ont été récoltées. Kim Min-seon tout comme Lee Na-hyun, 19 ans, se sont imposé respectivement sur 500 m et 100 m femmes, avant de guider leur pays vers le titre lors du sprint par équipe.Les patineurs artistiques Cha Jun-whan et Kim Chae-yeon ont tous les deux dominé la compétition, chez les hommes et les femmes. Une première historique pour la Corée du Sud dans cette discipline.Les athlètes sud-coréens ont également brillé en snowboard et en ski pour remporter trois médailles d’or, trois d’argent et six de bronze. Le premier titre en biathlon pour la Corée du Sud a été remporté par Ekaterina Avvakumova, une athlète d'origine russe naturalisée sud-coréenne.Pour finir, le curling n'a pas déçu en apportant une médaille d'or et deux d'argent dans les trois épreuves au programme.Au classement des médailles, la Chine a pris la première place avec notamment 32 médailles d'or, devant les guerriers de Taeguk. Cette belle performance à Harbin permet ainsi d'espérer le meilleur pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 de Milan-Cortina.