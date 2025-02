Droits de douane réciproques de Trump : le vice-ministre adjoint du Commerce extérieur se rend aux Etats-Unis

Photo : YONHAP News

Le vice-ministre adjoint sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie se rend aujourd'hui à Washington. Sa visite a pour but de discuter avec les hauts fonctionnaires américains des dossiers commerciaux dont l'imposition des droits de douane.Jusqu'au 21 février, Park Jong-won s'entretiendra notamment avec des interlocuteurs du Bureau du représentant américain du commerce (USTR). Il s'agit du premier officiel chargé du commerce extérieur de haut niveau à se rendre aux Etats-Unis depuis l'investiture, le mois dernier, du président Donald Trump.Avant de partir, Park a contourné la question des journalistes, qui voulaient savoir s'il y avait déjà des propositions sud-coréennes faites à la partie américaine. Avant de s'engager à tout faire pour mener des négociations en faveur de Séoul. La visite du ministre Ahn Duk-geun sera également à l'ordre du jour de ces concertations.Pour rappel, Trump ne cesse d'annoncer de nouveaux droits de douanes tels que l'imposition des 25 % supplémentaires sur l'acier et l'aluminium ainsi que les tarifs dits « réciproques » à l'égard des pays qui provoquent un déficit commercial avec son pays.