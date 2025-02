Procès en destitution de Yoon : les deux prochaines séances prévues mardi et jeudi

Photo : YONHAP News

Les deux prochaines audiences du procès en destitution de Yoon Suk Yeol se tiendront mardi et jeudi. Lors de la neuvième séance, demain, deux heures seront consacrées à l'examen des preuves et à l'audition des arguments de l'accusation, et deux autres à ceux de la défense sur les motifs de la destitution.Pour la dixième, trois témoins seront entendus : le Premier ministre Han Duck-soo, l’ex-numéro deux du Service national du renseignement (NIS), Hong Jang-won, et le patron de l’Agence nationale de Police (KNPA), Cho Ji-ho.Concernant Han, une première demande d’audition avait été rejetée, mais il semble que la plainte de la défense de Yoon sur ce rejet et la progression du procès ait été prise en compte. Son interrogatoire devrait porter sur la légalité du conseil des ministres réuni le jour de la déclaration de l’état d'exception.Pour Hong, les divergences de ses déclarations avec celles du directeur du NIS, Cho Tae-yong, au sujet de l'affaire de la « brigade de capture » seront au cœur du débat. Le chef de la KNPA, impliqué dans cette affaire, pourrait ne pas se présenter en raison de son traitement contre le cancer.Par ailleurs, les avocats du chef de l’Etat suspendu ont demandé un report de la dixième séance qui coïncide avec la première audience préparatoire de son procès pénal. Il est possible que la haute juridiction accepte cette demande.