Plus de 50 % des Japonais considèrent les relations Séoul-Tokyo comme satisfaisantes

Photo : YONHAP News

Plus de la moitié de la population japonaise considère les relations coréano-japonaises comme satisfaisantes. Selon un sondage mené du 17 octobre au 24 novembre derniers par le ministère japonais de l'Intérieur auprès de 1 743 citoyens, 51,2 % ont répondu dans ce sens. Il s’agit d’une hausse de 5,1 points en glissement annuel et de 35,6 points en quatre ans.Selon l'agence de presse nippone Kotyo News, c'est la première fois que les réponses positives franchissent la barre des 50 % depuis 2020. Cette année-là, où débutait ce sondage postal sur la question, seuls 16,6 % des sondés avaient répondu que les relations bilatérales étaient plutôt bonnes.Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, cette évolution s'explique par la popularité croissante de la culture coréenne dans l'archipel tout comme la politique pro-nippone de Yoon Suk Yeol, le président destitué par l'Assemblée nationale.De plus, 56,3 % des répondants se sont déclarés proches du pays du Matin clair, une hausse de 3,5 points sur un an. Ce sont les Japonaises qui le sont davantage par rapport à leurs compatriotes masculins. Le taux de réponse positive a été le plus élevé chez les jeunes âgés de 18 à 29 ans.Par ailleurs, 74 % ont répondu que de bonnes relations Séoul-Tokyo étaient cruciales pour l'Asie-Pacifique, une proportion inchangée par rapport à 2023.