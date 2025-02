Kim Jong-un se rend à Kumsusan pour l’anniversaire de Kim Jong-il

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s’est rendu hier au Palais du Soleil Kumsusan à l'occasion de l’anniversaire de son père, Kim Jong-il. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA. C’est la première fois en quatre ans que sa visite est rendue publique.Selon l'agence de presse officielle du régime, Kim III a déposé des fleurs devant les statues de Kim Il-sung et de Kim Jong-il. Il a également exprimé son engagement à rester fidèle à leurs idéologies révolutionnaires, et à consacrer sa lutte sacrée pour la prospérité infinie de la patrie et le bien-être du peuple.L’homme fort de Pyongyang était accompagné de Park Jeong-cheon et Ri Hi-yong, secrétaires du Parti des travailleurs, ainsi que du ministre de la Défense No Kwang-chol, de Kim Jae-ryong, directeur de département du Parti, et de Kim Yo-jong, sa puissante sœur. Les médias nord-coréens ont publié des photos le montrant avec les six hauts responsables rendant hommage devant les statues de son grand-père et de son père.