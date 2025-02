Le cours de l'or enchaîne des records ce mois-ci

Photo : YONHAP News

Le cours de l'or et la vente des produits concernés enchaînent des records ces derniers jours en Corée du Sud. Du 1er au 13 février, les cinq principales banques du pays, dont Shinhan et Hana, ont vendu 40,6 milliards de wons d'or, soit un peu plus de 26,8 millions d'euros. Il s'agit d'une somme trois fois plus importante par rapport à la même période du mois de janvier et vingt fois en glissement annuel.Cette demande a provoqué une telle pénurie que les investisseurs se sont rué vers le « Gold Banking », le produit d'investissement qui permet d'acheter et de vendre de l'or. Le solde des comptes accumulé de KB Kookmin, de Shinhan et de Woori, les trois banques sud-coréennes qui disposent de ces produits alternatifs, s'est élevé jeudi dernier à 896,9 milliards de wons, soit environ 593 millions d'euros. Il s'agit du plus haut niveau jamais atteint jusqu'ici.La passion pour ce métal précieux se propage à l'argent. Durant les treize premiers jours de février, les quatre principales banques du pays ont vendu 520 millions de wons d'argent, soit un peu plus de 343 800 euros. Il s'agit d'une somme quinze fois plus importante par rapport à la même période de janvier. Un engouement qui a conduit là aussi à la pénurie de lingots de ce métal.Dans ce contexte, le cours de l'or du marché au comptant Korea Exchange (KRX) reste plus élevé que celui international depuis quinze jours. Un gramme d'or pur à 99,99 % s'échangeait vendredi dernier contre 168 200 wons, soit à peu près 111 euros, pour afficher une hausse de 3,8 % en un jour. Mais le cours international n'était que de 135 000 wons, soit 24 % de moins. C'est la première fois que les deux cours, domestique et mondial, représentent une différence de plus de 20 % depuis l'ouverture du marché de l'or en 2014.