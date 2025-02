Les armes « made in Korea », alternative aux armes chinoises en Asie du Sud-Est

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait profiter de la tendance croissante des pays d'Asie du Sud-Est à privilégier ses armements plutôt que ceux chinois. Selon le South China Morning Post (SCMP), bien que la Chine soit un fournisseur majeur d'armements pour la région, les tensions géopolitiques poussent ces pays à chercher d'autres sources d'approvisionnement.Il est à noter que l'empire du Milieu revendique la souveraineté sur environ 90 % de la mer de Chine méridionale, ce qui génère des tensions avec le Vietnam, les Philippines, Taïwan, la Malaisie et Brunei. Les experts affirment que ce conflit a conduit à une perte de confiance envers Pékin. Parallèlement, la préférence pour les systèmes d'armement occidentaux s'accroît, et les armes sud-coréennes apparaissent comme une alternative de plus en plus attrayante. L'un de leurs grands atouts est que le pays du Matin clair est quasiment exempte des enjeux géopolitiques dans la région.Les Philippines sont en négociation pour l'achat de douze avions de chasse sud-coréens FA-50, qu'elles exploitent déjà depuis 2014. Elles prévoient aussi de déployer plus d’une douzaine de navires sud-coréens d'ici 2028. Du côté du Vietnam, les négociations pour l'acquisition d'une vingtaine d’obusiers automoteurs K9 sont en phase finale.