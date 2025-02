Ingérence du couple présidentiel dans les nominations : l’affaire transférée à la Cour du district central de Séoul

Photo : YONHAP News

Le Parquet a inculpé cinq nouvelles personnes liées aux soupçons d’ingérence du couple présidentiel, Yoon Suk Yeol et Kim Keon-hee, dans la nomination des candidats pour les dernières élections locales et législatives.Parmi les inculpés figure Kang Hye-Kyung, la responsable des finances de l'ex-députée Kim Young-sun. Elle est accusée d’avoir facilité la réception de fonds politiques d’environ 80 millions de wons, soit environ 53 000 euros, par Myung Tae-gyun, en échange de l’investiture de sa patronne.Kim et Kang sont aussi poursuivies pour avoir présenté de faux documents au Parlement en décembre 2023, portant sur des frais de sondage, ainsi que ceux de développements politiques fictifs. Elles font face en outre à des accusations de falsification des dépenses de fonds politiques. Kim est inculpée pour en avoir reçu à hauteur de 40 millions de wons, l’équivalent d’environ 26 000 euros, sous prétexte de frais de conseil juridique.Le bureau du procureur de Changwon a annoncé avoir transféré cette affaire à la Cour du district central de Séoul, tout en précisant que l’équipe d’enquête actuelle continuerait ses investigations.