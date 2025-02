Photo : YONHAP News

Gil Won-ok, une victime de l’esclavage sexuel imposé par le Japon pendant la Seconde Guerre mondiale, est décédée hier à l'âge de 97 ans.La ministre par intérim de l'Egalité des sexes et de la Famille a salué ses efforts en soulignant sa lutte active pour faire connaître les souffrances des « femmes de réconfort », tant au niveau national qu'international. Shin Young-sook a exprimé sa tristesse de voir partir une autre victime. Elle lui a souhaité de trouver la paix après une vie marquée par de nombreuses épreuves.Avec le décès de Gil, il ne reste plus que sept survivantes. Selon le gouvernement, 240 victimes sont actuellement inscrites, dont 233 sont décédées. Par tranche d’âge, deux ont entre 90 et 95 ans, et cinq ont 96 ans ou plus. L’âge moyen des survivantes est de 95,7 ans.