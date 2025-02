Photo : YONHAP News

La directrice artistique de la série originale de Netflix, « Squid Game », a remporté un prix lors des Art Directors Guild (ADG) Awards pour la saison 2.Les ADG ont annoncé samedi dernier sur les réseaux sociaux que Chae Kyung-sun avait été récompensée dans la catégorie « One Hour Contemporary Single-Camera Series » lors de la 29e cérémonie des ADG, tenue à l’hôtel Intercontinental de Downtown Los Angeles.La série a été saluée pour la conception des jeux du « pentathlon à six étapes » et du « vote pour et contre », se distinguant parmi des productions telles que « Mr. and Mrs. Smith », « Slow Horses » et « The Gentleman ».Chae avait déjà remporté ce prix en 2022 pour la saison 1, et cette nouvelle victoire marque ainsi son retour au sommet après trois ans.