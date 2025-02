Photo : YONHAP News

Le ciel reste dégagé pour ce mardi en Corée du Sud. A l’exception de quelques précipitations sur le sud-ouest du territoire dans la matinée, le soleil brillera toute la journée. Néanmoins, il ne permettra pas de réchauffer l’air.En effet, le thermomètre restera en dessous de 0 dans tout le pays ce matin. Il fera -5°C à Séoul et Daejeon, -4°C à Daegu et Gwangju ainsi que -3°C à Busan. Cet après-midi, les valeurs augmenteront mais resteront plus basse que la veille. Il fera 1°C dans la capitale, 4°C à Jeonju, Daejeon et Gwangju ainsi que 6°C à Busan.