Droits de douane réciproques de Trump : le vice-ministre adjoint du Commerce extérieur prône des négociations mutuellement bénéfiques

Photo : KBS News

Arrivé à Washington lundi, le vice-ministre adjoint sud-coréen de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie s'est dit prêt à écouter la position américaine et expliquer celle de Séoul, afin de mener des discussions mutuellement bénéfiques pour les deux parties.C'est ce qu'a répondu Park Jong-hoon aux journalistes à l'aéroport. Avant d'ajouter que les Etats-Unis sont les plus importants partenaires commerciaux de la Corée du Sud. Il a ensuite souligné qu'il faudrait surtout persuader les interlocuteurs pour réussir les concertations bilatérales, qui se poursuivront avec d'autres responsables concernés des deux pays.Interrogé pour savoir si le gouvernement a demandé à Washington de l'exempter des 25 % de droits de douanes supplémentaires sur l'acier et l'aluminium, Park s'est contenté de dire qu'il s’expliquerait, une fois les négociations terminées. Quant au Japon, qui aurait déjà demandé l'exception sur ses produits d'acier, le haut fonctionnaire a répondu que Tokyo tout comme Séoul faisait de son mieux.Sur l'impact de « la guerre commerciale » du président Trump sur l'économie sud-coréenne, Park a fait savoir que, non seulement elle l’influencerait mais également celle de tous les pays partenaires commerciaux du pays de l'Oncle Sam. D'où la nécessité de concertations prudentes.Pour poursuivre les négociations, Ahn Duk-geun, le ministre du Commerce extérieur, pourrait lui aussi se rendre à Washington avant le 2 avril, date de l'entrée en vigueur des droits douaniers réciproques américains.Le déplacement du vice-ministre adjoint aux USA constitue la première visite d'un officiel sud-coréen de haut niveau chargé du commerce extérieur depuis les annonces successives des droits de douane additionnels par l'administration américaine.