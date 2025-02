Cho Tae-yul va participer à la réunion ministérielle du G20 à Johannesburg

Photo : YONHAP News

Agenda chargé pour le ministre des Affaires étrangères. Après avoir participé à la conférence de Munich sur la sécurité ce week-end, Cho Tae-yul va se rendre cette semaine à Johannesburg, où va se tenir la réunion des chefs de la diplomatie du G20.Certains évoquent un possible tête-à-tête avec son homologue chinois, Wang Yi, en marge de la rencontre. D’autres estiment que cet entretien aura lieu plutôt à Séoul en mars. Selon eux, Wang pourra y faire un nouveau déplacement avant ou après une réunion à trois avec ses homologues sud-coréen et japonais, prévue à Tokyo à la fin du mois prochain.Samedi dernier, les chefs de la diplomatie sud-coréenne, américaine et japonaise se sont rencontrés à Munich. L’occasion pour eux de reconfirmer la volonté de leurs pays de dénucléariser la Corée du Nord, de manière complète. Dans une déclaration commune, ils ont également fait part de « leur soutien à la participation de Taïwan aux organisations internationales appropriées ». Une posture inédite et susceptible de froisser Pékin, qui ne négociera pas le principe d’une Chine unique.