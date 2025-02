Pyongyang critique l'objectif de dénucléarisation exprimé par Séoul, Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a vivement critiqué la déclaration commune issue, le weekend dernier, de la rencontre tripartite entre les chefs de la diplomatie sud-coréen, américain et japonais, en marge de la Conférence de Munich sur la sécurité (MSC). Le texte indique « la dénucléarisation complète nord-coréenne ».Selon la KCNA, l'agence de presse officielle du pays communiste, le ministère des Affaires étrangères a exprimé, via un communiqué signé par son porte-parole, ses préoccupations sur « le comportement irréfléchi des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud, qui préparent les affrontements sur la péninsule et la région qui l'entoure ».Pour rappel, dans la déclaration commune, les diplomates des trois pays y ont souligné leur volonté ferme de dénucléariser de manière complète le royaume ermite, d'exécuter des exercices militaires trilatéraux et de renforcer la dissuasion élargie.A ces propos, le régime a rétorqué que « la tentative de dénucléariser la Corée du Nord n'était qu'un objectif ridicule, comme si les barbares demanderaient à l'humanité moderne de retourner à leur société primitive ». Et d'ajouter qu’il ne voit surtout pas la nécessité de répondre aux Américains qui ne veulent pas reconnaître la réalité.Le porte-parole du ministère a continué en prétendant que le nucléaire représentait la paix, la souveraineté et le moyen d'auto-défense tant que Washington et ses partisans menacent l'existence de son pays. Il a également averti que plus ces derniers s'accrochent aux moyens de pression inefficaces, plus la Corée du Nord pourra saisir de nouvelles opportunités permettant d'améliorer ses forces stratégiques.