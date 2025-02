Déclaration Séoul-Washington-Tokyo : Pékin dénonce une ingérence dans les affaires intérieures

Photo : YONHAP News

La Chine a réagi à la déclaration conjointe adoptée par les ministres sud-coréen, américain et japonais des Affaires étrangères, à l’issue de leur rencontre à Munich samedi dernier. Ceux-ci y ont manifesté leur « soutien à la participation de Taïwan aux organisations internationales appropriées » et « leur opposition au changement du statu quo par la force autour du détroit de Taïwan ».Lors d’un point presse hier, un porte-parole de la diplomatie chinoise a martelé que Pékin continuait de s’opposer résolument aux « tentatives d'ingérence dans ses affaires intérieures, d'attaque et de diffamation » par les pays concernés, sous-entendus la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Guo Jiakun a ajouté avoir fait part à ceux-ci de sa protestation par voie diplomatique.Le diplomate a réitéré que Taïwan est une partie inséparable du territoire chinois et que cette question est une affaire purement intérieure. Avant d’ajouter qu’aucune ingérence extérieure n’est admise. Selon lui, la paix et la stabilité dans le détroit reposent sur le principe d'une seule Chine et sur l’opposition ferme à l'indépendance de l’île. Par conséquent, la participation de celle-ci aux organisations internationales doit se faire dans ce cadre.La voix de la diplomatie de l’Empire du milieu a ensuite appelé les trois nations à respecter les efforts pour préserver la paix et la stabilité dans la région et à arrêter la montée des tensions.