Téléviseur : Samsung et LG dominent le marché mondial

Samsung Electronics a réussi l'an dernier à conserver son statut de leader sur le marché des téléviseurs et ce pour la 19e année consécutive. De son côté, LG Electronics domine celui des TV OLED pour la 12e année de suite. Selon un rapport publié aujourd'hui par Omdia, une entreprise britannique spécialisée dans l'analyse des marchés, en 2024, Samsung TV a représenté 28,3 % de part du marché mondial des téléviseurs, en termes de chiffres d'affaires. Il est suivi de son compatriote LG (16,1 %), et du chinois TCL (12,4 %).L'exploit du géant sud-coréen de l’électronique s'explique par ses produits haut de gamme dont les modèles à ultra grand écran, ceux OLED (diode électroluminescente organique), ou QLED (écran à points quantiques). Samsung Electronics a ainsi occupé 49,6 % du marché des téléviseurs d’une valeur de plus 2 500 dollars et 28,7 % pour les TV de 75 pouces et plus. Quant aux TV QLED, elle s'est emparée de 46,8 % de part de marché. Cette catégorie haut de gamme franchit désormais la barre des 10 % de la vente totale des téléviseurs tous types confondus. Lee Heon, le vice-président chargé des appareils à écran du groupe, a attribué ce succès à la confiance des consommateurs envers ses produits qui ne cessent de se renouveler, avant de s'engager à développer l'intégration de l'intelligence artificielle.LG Electronics a représenté 52,4 % du marché des TV OLED avec 3 180 000 unités. La marque a remporté 57,5 % de part de marché des TV 75 pouces et plus, qui représentent 16 % de la production de cette industrie.L'an dernier, 208 830 000 téléviseurs ont été fabriqués dans le monde. Il s’agit d’une hausse de 3 % sur un an, pour renouer avec la croissance. Quant au TV OLED, plus de 6 millions d'exemplaires ont été produits, pour afficher une augmentation de 8 % sur un an.