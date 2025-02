IA : Choi Sang-mok annonce un plan d’acquisition de 18 000 GPU

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud espère accélérer sur l'intelligence artificielle (IA). Avec pour objectif de faire partie des trois premiers pays les plus avancés au monde en la matière. Le gouvernement s’apprête à y apporter son entier soutien. Lors d’une réunion dédiée, hier, Choi Sang-mok, qui assure l’intérim du président de la République, a dévoilé une stratégie en ce sens. Il s’agit d’acquérir 18 000 processeurs graphiques haute performance (GPU) en collaboration avec le secteur privé : 10 000 d’ici la fin de l’année et 8 000 dans le courant du premier semestre 2026.Celui qui est aussi vice-Premier ministre à l’Economie a précisé que le pays lancera ainsi au plus vite son centre informatique national de l’IA et se dotera d’un sixième superordinateur avant fin juin 2026. Selon lui, les infrastructures informatiques de pointe sont un point clé pour affronter la concurrence mondiale, et le futur centre national est un atout majeur pour la réussite en IA.Selon Choi, le cas de DeepSeek, une start-up chinoise, montre qu’il est possible de développer un modèle aussi performant que ceux des leaders américains, mais avec moins de capitaux et d’infrastructures. De plus, l’exécutif ne compte pas ses efforts pour renforcer la compétitivité du pays en matière d’IA. En effet, cette année, les crédits alloués à la filière ont augmenté de 25 % par rapport à 2024, soit environ 1 800 milliards de wons. Le gouvernement envisage d’annoncer bientôt un plan interministériel visant à développer les compétences dans ce secteur.