Le gouvernement va annoncer des mesures visant à relancer les exportations

Photo : YONHAP News

Le chef de l’Etat par intérim a annoncé ce matin, en conseil des ministres, que le gouvernement allait dévoiler, dans l’après-midi, un plan d’action interministériel visant à doper les exportations. Une stratégie qui prévoit entre autres un soutien financier record de plus de 360 000 milliards de wons aux entreprises exportatrices.Choi Sang-mok a estimé que l’ombre des tarifs douaniers américains plane sur les ventes des produits « made in Korea » aux Etats-Unis. Et que leur imposition sur les automobiles et les semi-conducteurs, produits phares sud-coréens expédiés vers le pays de l’Oncle Sam, semble imminente. La réponse à ces menaces sera donc un banc d’essai pour le gouvernement de Séoul.Celui qui est aussi le vice-Premier ministre à l’Economie en a profité pour affirmer compter sur une délégation de PDG des 20 premiers conglomérats du pays, qui doit s’envoler demain pour Washington, afin de tenter de persuader Trump de revenir sur sa décision. Pour Choi, le déplacement de ces patrons pourra servir de tête de pont aux prochaines négociations intergouvernementales.Par ailleurs, la question de l’inclusion d’une clause d’exception au plafond de 52 heures hebdomadaires de travail dans le projet de loi spécial sur les semi-conducteurs, actuellement en discussion, s’est elle aussi invitée au conseil des ministres. Le dirigeant intérimaire a déclaré que le problème de la surcharge de travail redouté par les syndicats pourrait être résolu, si l’exécutif et la classe politique font preuve de sincérité afin de le résoudre, avant de voter le texte.