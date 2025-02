Inflation : hausse continue des prix des plats populaires

Photo : YONHAP News

En ce début d’année, l'inflation se poursuit, notamment pour les produits alimentaires populaires du pays. L'Agence des consommateurs de Corée a révélé aujourd'hui les prix moyens des huit plats les plus populaires chez les sud-Coréens pour la restauration hors domicile, et cinq parmi eux ont vu leur prix augmenter.Le prix moyen d'un « jjajangmyeon », des nouilles à la sauce soja noire fermentée, était de 7 500 wons le mois dernier à Séoul, soit environ 5 euros. Il s’agit d’une hausse de 77 wons par rapport au mois précédent.Un bol de « naengmyeon », une soupe de nouilles froide, coûtait 12 038 wons, soit un peu moins de 8 euros. Il s'achetait aux environs de 10 000 wons en 2022. Quant au « kimbap », rouleau de riz et de légumes enveloppés dans une feuille d'algue séchée, son prix est passé en un mois de 3 500 wons à 3 538 wons, l'équivalent de 2,34 euros.Ces hausses s'expliquent par l'augmentation des coûts liés à la main d'œuvre, aux matières premières et à la location immobilière.