Exportations de véhicules : baisse de 19,6 % en janvier

Photo : YONHAP News

En janvier, les exportations des voitures sud-coréennes ont atteint 4,95 milliards de dollars, soit une baisse de 19,6 % en glissement annuel. Néanmoins, il s'agit du deuxième plus haut niveau enregistré sur cette période.La baisse s'explique par la diminution du nombre de jours ouvrables, due aux congés du Nouvel an lunaire, d'une part, et l'effet de base, provoqué par le record historique en la matière, enregistré en janvier 2024, d'autre part.En termes d'unités, un recul de 17,9 % a été constaté avec 199 663 voitures expédiées, dont 85 241 de Hyundai Motor et 76 864 de Kia Motors. Les deux principaux constructeurs sud-coréens ont ainsi accusé une baisse respective de 15,3 % et de 17,9 %. Quant aux autres industriels, ils ont vu leurs expéditions augmenter de 5 % pour KG Mobility (5 680 unités) et de 438 % pour Renault Korea (1 216). Seul GM Korea n’a pas connu la même dynamique avec une baisse de 29,3 % (30 392).De leur côté, les ventes à l'étranger des voitures écologiques « made in Korea » ont diminué de 4,4 % pour s'établir à 58 091 unités. Les modèles électriques ont chuté de 41,8 % (17 654) alors que les hybrides ont augmenté de 35,5 % (35 701).La vente locale du secteur a reculé de 9 % avec 10 928 voitures écoulées. Si les modèles SUV avaient eu un très bon résultat l'an dernier, ce sont les berlines qui ont vu leur vente bondir cette année. Sur le marché intérieur, 36 055 véhicules hybrides (+ 1,1 %) et 1 092 hybrides rechargeables (+ 85,7 %) ont été vendues, tandis que les ventes des modèles électriques et à hydrogène ont diminué.Toujours le mois dernier, 290 590 véhicules ont été fabriqués dans le pays, soit une baisse de 18,9 %. Le ministère de l'Industrie a annoncé vouloir améliorer le canal de communication entre le public et le privé pour que les acteurs sud-coréens créent des opportunités malgré les incertitudes internes et externes. Et d'ajouter que tous les efforts seront déployés pour s'assurer la compétitivité de la mobilité future.