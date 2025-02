Pyongyang a envoyé une délégation de technologies d’armement en Russie

Photo : YONHAP News

Une délégation nord-coréenne des technologies de défense est en Russie depuis le 4 février pour mener des consultations bilatérales en la matière. C’est ce qu’a rapporté hier Daily NK News.Selon le média spécialiste du pays communiste, basé à Séoul, ces envoyés du royaume ermite veulent développer leur capacité à mettre à jour les chasseurs MiG-29 et Su-25, à assembler des avions ou encore à mettre au point des radars. Moscou envisage de leur fournir ces technologies avant la fin mars. Si celles-ci sont transférées au régime de Kim Jong-un, celui-ci pourra améliorer ses capacités de défense anti-missile, de reconnaissance militaire et renforcer son armée de l’air.Pyongyang avait demandé, en février 2024, au Kremlin un transfert de ces technologies. Une fois cette opération terminée, la Corée du Nord projette de s’équiper d’une chaîne d’assemblage d’avions d’ici la fin de l’année. Elle envisage, en échange, de livrer à son allié plusieurs centaines de milliers d’obus 152 mm et 122 mm, ainsi que des centaines de missiles balistiques à courte portée, dont les KN-23 et K-24. Et ce d’ici la fin mars. Le Nord s’apprêterait aussi à envoyer des soldats supplémentaires prendre part à la guerre en Ukraine.