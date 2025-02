Séoul dévoile plusieurs mesures d’urgence visant à préserver les exportations

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé aujourd’hui plusieurs mesures interministérielles de soutien à l’exportation. Elles s’articulent autour de quatre axes : la réaction urgente aux préjudices causés par les tarifs douaniers, le soutien financier historique aux exportations, la diversification des marchés à l’export et la résolution des difficultés des entreprises qui vendent leurs produits hors des frontières.Pour concrétiser la première mesure, l’exécutif a promis d’élargir son soutien fiscal de faveur aux entreprises qui relocalisent en Corée du Sud pour échapper à la « bombe tarifaire ». Actuellement, seules les compagnies qui relocalisent leur production après avoir achevé la réduction de leurs activités à l’étranger peuvent en bénéficier. Mais le gouvernement l’accordera désormais aux sociétés qui réalisent cette opération avant même la diminution. Il entend également alléger les conditions nécessaires pour leur octroyer ses subventions. .Autre décision annoncée, la création d’un « export voucher ». Il vise à aider les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) à faire face, de manière flexible, aux difficultés et aux tarifs douaniers lors des expéditions de leurs produits. A cet effet, le « Help Desk » ouvert dans les succursales aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada de la Kotra, l’agence publique sud-coréenne pour la promotion du commerce extérieur, les aidera à analyser notamment les pertes qu’elles subissent dans ces pays, ou à explorer des marchés alternatifs.A noter que pour sécuriser le contrat commercial, le soutien à l’assurance crédit-export sera lui aussi élargi.