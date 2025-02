« Myung Tae-kyun Gate » : le Minjoo dénonce des enquêtes bâclées

Photo : YONHAP News

Le Parquet de Changwon, situé dans le sud-est du pays, dans la ville où est domicilié le protagoniste du « scandale Myung Tae-kyun », a annoncé hier les premiers résultats de ses enquêtes sur l’affaire. Il a également demandé au Parquet du district central de Séoul de prendre sa relève pour compléter les investigations sur les allégations, selon lesquelles le président Yoon Suk Yeol et son épouse, Kim Keon-hee, sont intervenus dans les investitures de certains candidats notamment aux législatives de l’an dernier, par le biais de Myung.Cet intermédiaire politique influent se voit aussi reproché d’avoir réalisé gratuitement des sondages d’opinion pour le candidat Yoon avant la présidentielle de 2022 ou pour plusieurs ténors du parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel. Parmi eux, Oh Se-hoon et Hong Joon-pyo, qui dirigent respectivement les mairies de Séoul et de Daegu. Ils pourraient tous deux concourir au prochain scrutin présidentiel qui sera organisé dans un délai de 60 jours, si la destitution parlementaire du chef de l’Etat est validée par la Cour constitutionnelle.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. La principale force de l’opposition a qualifié les résultats de décevants. Elle a alors accusé le Parquet de Changwon de ne pas avoir inculpé le couple présidentiel, ni auditionné les politiques de son camp, suspectés d’être impliqués dans ce qu’elle appelle le « Myung Tae-kyun Gate ».Dans la foulée, la formation de centre-gauche souhaite adopter, le 27 février, une loi visant à nommer un procureur spécial devant diriger les investigations indépendantes sur le scandale. Selon le mouvement de Lee Jae-myung, seul le procureur indépendant pourra élucider l’affaire, qui aurait poussé Yoon à décider de proclamer la loi martiale, le 3 décembre.Sans surprise, le PPP est vent debout contre ce qu’il dénonce comme « une offensive politicienne » du parti d’opposition. Le chef de son groupe parlementaire, Kweon Seong-dong, a promis de solliciter le président par intérim d’exercer son veto sur la loi en question, en cas de son vote au Parlement.