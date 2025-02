Trump privilégierait la neutralisation des menaces nord-coréennes sur les USA à la dénucléarisation

Photo : YONHAP News

La seconde administration Trump pourrait engager des négociations avec la Corée du Nord afin d’obtenir des concessions partielles, telles que la neutralisation de ses armes nucléaires et missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) qui menacent directement le continent américain. Et ce alors qu’elle revendique officiellement une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible (CVID) du pays communiste. C’est ce qu’a estimé un spécialiste américain dans les affaires de la péninsule coréenne.Il s’agit de Victor Cha. Le président du département de géopolitique et de politique étrangère et titulaire de la chaire coréenne au Centre américain d’études stratégiques et internationales (CSIS), s’est exprimé sur la politique d’alliance et de partenariat de la nouvelle administration américaine lors d’un séminaire organisé mardi par son institution. Selon lui, malgré l’échec des négociations avec Pyongyang lors de son premier mandat, Donald Trump pourrait à nouveau chercher à s’engager auprès de Kim Jong-un.L’expert américain d’origine coréenne a indiqué que Washington maintenait sa rhétorique en faveur d’une dénucléarisation complète du royaume ermite, mais que les conditions de ce nouvel engagement pourraient être, en réalité, totalement différentes. Avant d’ajouter que le gouvernement pourrait appliquer sa stratégie « America First » au dossier nord-coréen et se concentrer principalement sur la neutralisation des menaces posées par les armes nucléaires et les ICBM.En outre, les Etats-Unis pourraient négocier avec le Nord afin de l’empêcher d’envoyer des soldats ou du matériel militaire en Russie pour sa guerre en Ukraine.Enfin, Cha est revenu sur les récents propos de Lee Jae-myung. Le chef du Minjoo, principal parti d’opposition sud-coréen, avait déclaré, lors d’une interview avec le Washington Post, qu’il soutiendrait les efforts de Trump pour relancer les négociations avec Kim III et envisagerait même de le proposer comme candidat au prix Nobel de la paix. Une déclaration qui, selon lui, illustre la possibilité d’un nouveau dialogue américano-nord-coréen, différent de celui du passé.Pour rappel, le nouveau locataire de la Maison Blanche a exprimé, à différentes occasions, son intention de contacter le numéro un nord-coréen afin d’établir une relation bilatérale. Toutefois, son administration continue d’affirmer son engagement en faveur d’une dénucléarisation complète de la péninsule à travers diverses déclarations officielles.