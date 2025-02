IA : un immense centre de données va être installé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un gigantesque centre de données dédié à l'intelligence artificielle (IA) pourrait être construit en Corée du Sud. C'est ce qu'a rapporté mardi le Wall Street Journal (WSJ). Selon le quotidien américain, ce futur data center aura une capacité de 3 gigawatts, une puissance qui permettrait d'alimenter jusqu'à un million de foyers. Actuellement, rares sont les centres de données dotés d'une capacité supérieure à 1 gigawatt dans le monde. L'infrastructure sud-coréenne sera trois fois plus grande que celle qui sera construite au Texas, aux Etats-Unis, dans le cadre du projet Stargate, mené conjointement par OpenAI et SoftBank.Le journal a par ailleurs expliqué que ce projet de data center est conduit par un groupe d'investissement nommé « Stock Farm Road », fondé par Brian Koo, petit-fils du fondateur de LG, et Amin Badr-El-Din, dirigeant de BADR Investments, une société d’investissement basée à Londres et en Jordanie.Le nouveau centre pourrait être construit dans le sud-ouest du pays. Les travaux devraient commencer au début de l'année 2025 pour être achevés d'ici 2028. Toutefois, des retards pourraient survenir en raison de problèmes d'approvisionnement, notamment liés à la pénurie de puces Nvidia.Le groupe Stock Farm Road prévoit d'investir 10 milliards de dollars en fonds initiaux et jusqu'à 35 milliards de dollars à long terme.