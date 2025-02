Procès en destitution de Yoon : tenue de la neuvième audience hier

Photo : YONHAP News

Les audiences du procès en destitution de Yoon Suk Yeol approchent de leur fin. La Cour constitutionnelle a tenu, mardi, la neuvième, au cours de laquelle les deux parties ont plaidé librement pendant deux heures chacune.Les représentants juridiques de l'Assemblée nationale ont souligné les défaillances procédurales et les aspects illégaux de la proclamation de la loi martiale, en décembre, par le président de la République. Ils ont fait valoir que le déploiement des troupes dans le cadre d'une « tentative d'intrusion au Parlement » et le plan de création d’un organe législatif d’urgence constituaient une violation flagrante de la Constitution. Ils ont ajouté que l'état d'exception était un « acte destructeur de la loi fondamentale, portant une grave atteinte à la continuité et à la stabilité de la République démocratique ».Les avocats du chef de l'Etat suspendu se sont employés à défendre la légitimité de son acte. Ils ont invoqué les risques persistants de fraudes électorales et les menaces que la Chine faisait peser sur la sécurité nationale par différents moyens. Selon eux, la loi martiale de courte durée avait pour but de sensibiliser les citoyens et était de nature pacifique. Yoon, quant à lui, n'a pas assisté à l'audience. Il s'était rendu à la Cour, mais est retourné au centre de détention après avoir appris qu'il pouvait laisser ses avocats plaider en son nom au lieu de prendre la parole en personne.Par ailleurs, la dixième audience se tiendra demain comme prévu. Il a néanmoins été décidé de reporter son début d'une heure, à 15h. La défense avait demandé à la haute juridiction de la reprogrammer, arguant que la première audience préparatoire du procès pénal du dirigeant suspendu s'ouvrait le même jour à 10h.