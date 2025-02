G20 : Cho Tae-yul va tenir des réunions bilatérales à Johannesburg

Photo : YONHAP News

A l’occasion de la réunion des chefs de la diplomatie du G20, prévue cette semaine en Afrique du Sud, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères prévoit de tenir des réunions bilatérales avec ses homologues du Royaume-Uni, de l’Union européenne (UE), des Pays-Bas et de l’Afrique du Sud.Selon un responsable du ministère, hier, Cho Tae-yul cherche aussi à s'entretenir avec les ministres des Affaires étrangères du MIKTA, rassemblant le Mexique, l’Indonésie, la Corée du Sud, la Turquie et l’Australie.Cependant, en ce qui concerne une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, aucun tête-à-tête n'est en cours de préparation pour l’instant. Il semble plus probable qu’il ait lieu lors du prochain sommet trilatéral des ministres des Affaires étrangères sud-coréen, chinois et japonais, prévu le mois prochain au Japon, ou que Wang se rende en Corée du Sud avant ou après ce sommet.