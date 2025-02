Cinéma : le tarif moyen des billets est passé sous les 10 000 wons

Photo : YONHAP News

L'année dernière, un spectateur déboursait en moyenne 9 702 wons, soit 6,40 euros, pour regarder un film au cinéma, selon les chiffres publiés hier par le Conseil du film coréen (KOFIC). Il s’agit d’une baisse de 3,8 % par rapport à l'année précédente. C'est la première fois depuis 2021 que le tarif moyen des billets passe sous la barre des 10 000 wons.L’équivalent du CNC français a attribué cette baisse à la faiblesse des films étrangers, entraînant une diminution des projections spéciales, qui sont généralement plus coûteuses. L'augmentation du nombre de spectateurs profitant des promotions et des réductions a également contribué à cette tendance.En moyenne, un sud-Coréen a vu un film au cinéma 2,4 fois en 2024, plaçant le pays au huitième rang mondial en termes de fréquentation des salles obscures. Le marché domestique a généré 924 millions de dollars, en baisse de 5,5 % sur un an. En revanche, celui des plateformes de streaming (OTT) a atteint 1,52 milliard de dollars, enregistrant une hausse de 11 %.Fin 2024, le pays du Matin clair comptait 570 cinémas, soit une diminution de 0,5 % en glissement annuel. De même, le nombre d'écrans a diminué de 2,2 %, tandis que le nombre de sièges a baissé de 5,6 %.Par ailleurs, parmi les longs métrages « made in Korea » avec un budget de production supérieur à 3 milliards de wons, ou environ 2 millions d’euros, 37 étaient considérés comme des productions commerciales. Parmi eux, dix ont dépassé le seuil de rentabilité.