Photo : YONHAP News

La Corée du Sud suit de près les négociations entre les États-Unis et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine.Un responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré hier qu'en raison des évolutions récentes, il préférait ne pas faire de commentaires spécifiques. Cependant, il a ajouté que Séoul soutenait la restauration rapide de la paix et la reconstruction de l'Ukraine en coopération étroite avec ses alliés. Il a également précisé que Séoul communiquait étroitement avec Moscou via des canaux diplomatiques.Des responsables américains et russes ont tenu mardi des négociations ministérielles à Riyad, en Arabie Saoudite pour discuter des voies vers la fin du conflit. Les discussions ont duré plus de quatre heures.