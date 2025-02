Automobiles : Trump compte taxer les importations à 25 %

Photo : YONHAP News

Donald Trump a annoncé que le taux des nouveaux droits de douane américains imposés sur les importations d'automobiles sera d'environ 25 %. Cette déclaration a été faite lors d'une conférence de presse organisée mardi dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride.Le président américain a également précisé que les semi-conducteurs et les médicaments importés seraient eux aussi taxés à hauteur de 25 %, voire davantage, ajoutant que le relèvement des tarifs douaniers s'étalerait sur un an.Le locataire de la Maison Blanche a toutefois exprimé sa volonté de laisser aux entreprises le temps d’investir aux Etats-Unis et d’y construire des usines afin de pouvoir être exonérées de ces mesures. Ces propos laissent entendre que les nouveaux droits de douane pourraient ne pas entrer en vigueur immédiatement après leur officialisation, prévue le 2 avril, mais un peu plus tard.Trump a par ailleurs indiqué que plusieurs des plus grandes entreprises mondiales l'avaient contacté pour lui faire part de leur intention de revenir aux USA, en raison des droits de douane, des taxes ou des mesures incitative. Sans toutefois révéler leur identité.Si la taxation supplémentaire et les droits de douane réciproques annoncés se concrétisent, les industries sud-coréennes des semi-conducteurs et de l'automobile devraient inévitablement en subir les conséquences.