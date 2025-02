Droits de douane américains : une délégation économique s’envole pour Washington

Photo : YONHAP News

Une délégation économique sud-coréenne s’est envolée ce matin pour les Etats-Unis avec pour objectif de répondre à la politique commerciale américaine. Il s'agit de la première visite officielle de ce type depuis l’investiture de Donald Trump.Avant son départ, Chey Tae-won, président de la Chambre de commerce et de l'industrie de Corée (KCCI), a annoncé aux journalistes qu'il rencontrerait des responsables de haut niveau du gouvernement américain. Le patron de SK a souligné qu'il y avait à la fois des crises et des opportunités pour les industries du pays du Matin clair. Concernant les pressions tarifaires successives exercées par Washington, il a expliqué qu'il serait plus approprié d'en discuter après son retour.Du 19 au 20 janvier, la délégation rencontrera des responsables de la Maison Blanche ainsi que des députés importants pour discuter de diverses politiques commerciales, dont les tarifs douaniers. Elle présentera aussi des plans d'action pour renforcer la coopération stratégique entre les deux pays et encourager les investissements bilatéraux.Les secteurs principaux de cette délégation comprennent l'automobile, les semi-conducteurs, l'acier, la construction navale et l'énergie.