Guerre de Corée : Séoul vise l'exhumation de 220 restes de soldats

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense s'est fixé hier comme objectif, pour cette année, de récupérer 220 corps de soldats tombés pendant la guerre de Corée. Il prévoit aussi d'obtenir 12 000 échantillons génétiques de membres des familles des défunts et d'identifier les restes de 25 soldats sud-coréens.Depuis le lancement du projet de récupération en 2000, 11 394 militaires sud-coréens ont été retrouvés et 248 identifiés. Cependant, parmi les 133 192 victimes, environ 90 % n'ont pas encore été retrouvées. Les travaux restent difficiles en raison des dommages causés par le développement des terres et des changements environnementaux.Pour atteindre son objectif, Séoul prévoit de déployer environ 100 soldats par jour pendant quatre à huit semaines sur chaque site de fouilles, soit un total de 100 000 militaires. De plus, un projet de restauration des traits du visage des défunts sera lancé pour la première fois en collaboration avec le Service national de médecine légale (NFS). En outre, la coopération internationale, notamment avec l’agence américaine pour la recherche des prisonniers de guerre et des disparus au combat (DPAA), sera renforcée.