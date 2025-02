Choi Sang-mok promet un soutien politique aux jeunes scientifiques

Photo : YONHAP News

Le président par intérim a fait part aujourd'hui de son engagement à soutenir les idées créatives et les défis des jeunes scientifiques. Lors d'un déjeuner, Choi Sang-mok en a souligné l'importance du fait que le développement de DeepSeek ait été dirigé par de jeunes chercheurs.Choi a ajouté que les technologies de pointe étaient essentielles pour stimuler l'innovation dans divers secteurs, alors que l’économie sud-coréenne fait face à des défis structurels tels que la faible natalité et la réduction des avantages comparatifs dans l’industrie manufacturière.La réunion a rassemblé des chercheurs dans trois domaines technologiques clés : l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie et la technologie quantique. Les participants ont suggéré plusieurs initiatives, dont un investissement accru en recherche et développement dans les technologies émergentes, la formation de spécialistes en technologie quantique, le soutien aux projets collaboratifs internationaux et l’extension des incitations à la commercialisation des technologies.