Photo : YONHAP News

Les jours passent et la température n’évolue pas dans le ciel sud-coréen. Le soleil sera de nouveau au rendez-vous sur l’ensemble du territoire aujourd’hui.Le froid également. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les températures dans le nord du pays sont descendues jusqu’à -18°C dans le Gangwon et -14°C dans le Gyeongsang du Nord. Ce matin, les valeurs resteront négatives et en baisse par rapport à la veille. Il fera -11°C à Chuncheon, -7°C à Séoul, -6°C à Daejeon et Jeonju ainsi que -3°C à Busan. Cet après-midi, il fera 2°C dans la capitale, 4°C à Jeonju, Daejeon et Gwangju, 5°C à Daegu ainsi que 7°C à Busan.