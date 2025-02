Conseil de concertation : première réunion prévue aujourd’hui

Photo : YONHAP News

Le Conseil de concertation entre la majorité, l’opposition et le gouvernement tiendra sa première réunion aujourd’hui à 17h à l’Assemblée nationale. Malgré les discussions qui avaient suivi la formation du premier groupe de travail le 9 janvier, aucun accord n’avait jusqu’à présent été trouvé pour l'organiser.Le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, qui assure les fonctions de président par intérim, le président du Parlement, Woo Won-shik, le président du comité d’urgence du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Kwon Young-se, ainsi que le chef du Minjoo, Lee Jae-myung y seront présents.Les sujets à l’ordre du jour comprennent l’adoption d’un budget supplémentaire, la loi spéciale sur les semi-conducteurs et la réforme du système national de retraite. Toutes les parties s’accordent sur la nécessité d’un budget supplémentaire, mais divergent sur son ampleur et sa mise en œuvre. La principale force de l’opposition a proposé une enveloppe additionnelle de 23,3 milliards d’euros, incluant des « coupons de relance de la consommation ». Cependant, le parti au pouvoir s’y oppose.Concernant la loi spéciale sur les semi-conducteurs, le PPP souhaite inclure la clause concernent l’exemption à la semaine de 52 heures, tandis que la formation de centre-gauche préfère traiter en priorité un projet de loi ne portant que sur le soutien à cette industrie.