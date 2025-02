Procès en destitution de Han Duck-soo : la Cour constitutionnelle conclut l’audience

Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle a tenu hier la première audience du procès en destitution du Premier ministre. Les députés avaient voté, le 27 décembre, une motion en ce sens, accusant Han Duck-soo, alors chef de l'Etat par intérim, de ne pas avoir réagi activement contre la loi martiale instaurée, le 3 décembre, par le président Yoon Suk Yeol.Les élus de l’opposition ont évoqué quatre autres raisons pour le démettre de ses fonctions. Selon eux, Han n’avait pas dissuadé Yoon d’exercer son veto sur plusieurs projets ou propositions de loi adoptés par l’Assemblée nationale. Ils lui reprochaient également son refus de pourvoir trois des neuf juges de la Cour, recommandés par le Parlement, entre autres.Le chef du gouvernement suspendu, présent à l’audience, s’est défendu ne pas s’être rendu compte de l’imposition du coup de force à l’avance. Il a également démenti les autres accusations, soutenant que son statut de président intérimaire ne lui accordait pas le pouvoir de procéder à des nominations importantes. Sans oublier pour autant de présenter ses excuses à ses concitoyens de ne pas avoir pu empêcher la proclamation de l’état d’exception.Hier également, la haute juridiction a organisé une audience portant sur la requête du Parti du pouvoir du peuple (PPP). Le mouvement présidentiel l’avait saisie pour l’inconstitutionnalité du vote de la motion de destitution contre Han, faute de quorum.Les juges ont décidé de ne plus ouvrir de nouvelles séances. Ils doivent désormais déterminer la date de l’annonce de leur décision d’entériner ou non celle du Parlement et la demande du PPP. Ce sera vraisemblablement pour début mars.