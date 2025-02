Sergueï Lavrov : la Russie s'intéresse à la situation dans la péninsule

Photo : YONHAP News

Le ministre russe des Affaires étrangères a déclaré que son pays ne reste pas indifférent à tout ce qui se passe dans la péninsule coréenne et qu’il soutient l’idée d’y éliminer tous les risques possibles. Sergueï Lavrov en a fait part, hier, lorsqu’il s’est exprimé à la tribune de la Douma, la Chambre basse du Parlement russe.Selon l’agence de presse locale TASS, le visage de la diplomatie russe a alors rappelé que Vladimir Poutine et Kim Jong-un avaient signé, en juin 2024 à Pyongyang, un accord de partenariat stratégique global. Et de préciser que ce traité porte sur la coopération bilatérale dans tous les domaines allant de l’économie aux technologies militaires.Lavrov a tenu à souligner plus particulièrement que le pacte comprend « un article très important », qui prévoit toute l’assistance militaire nécessaire en cas d'agression armée contre une partie par des pays tiers. Avant d’ajouter que cette clause inclut l’utilisation des moyens militaires.