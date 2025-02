Affaire Lee Jae-myung : la quatrième audience s'est tenue hier

Photo : YONHAP News

Le procès en appel concernant l’accusation de violation de la loi sur les élections aux fonctions publiques par le chef du Minjoo devrait être clôturé la semaine prochaine.Pour rappel, Lee Jae-myung avait été poursuivi pour diffusion de fausses informations et avait été condamné en première instance, en novembre dernier, à une peine de prison avec sursis. Lors du procès en appel, l’enjeu principal était de déterminer quelle partie de ses déclarations était fausseLors de la troisième audience, le tribunal avait demandé au Parquet de préciser les fausses informations en question. En réponse, lors de la quatrième audience d’hier, ce dernier a modifié l’acte d’accusation, en indiquant comment quatre interviews télévisées de Lee correspondaient aux trois chefs d’accusation. De son côté, la défense de l’accusé a réfuté cette interprétation, la qualifiant de raisonnement illogique.Le tribunal a ordonné au Parquet d’apporter davantage de précisions avant la prochaine audience. Il a également confirmé que le procès sera clôturé le 26 février comme prévu, et qu’une date serait fixée pour le verdict. Il est prévu que le jugement en appel soit rendu fin-février au plus tôt.