R&D : le gouvernement veut concentrer ses investissements dans l’IA, la biotechnologie et le quantique

Photo : YONHAP News

Le gouvernement a présenté hier les orientations de ses investissements en recherche et développement (R&D) pour l’année prochaine. Cet avant-projet s’articule autour de trois grands axes. Il s’agit de s’assurer de nouveaux moteurs de croissance via les innovations scientifiques et technologiques, d’établir la souveraineté scientifique et technologique ainsi que d’accomplir les tâches nationales pour la croissance durable.Afin de les concrétiser, l’exécutif entend concentrer ses placements sur ce qu’il considère comme « les trois changeurs de donne », à savoir l’intelligence artificielle (IA), la biotechnologie de pointe et le secteur quantique. Sans oublier les technologies stratégiques du futur dont les semi-conducteurs, la promotion et la formation de talents, ainsi que la cybersécurité.Les orientations annoncées seront notifiées à tous les ministères concernés d’ici le 15 mars. Avant cela, l’association d’universitaires et de chercheurs et le Conseil consultatif sur la science et la technologie (PACST), placé sous l’autorité du président de la République, doivent délibérer sur le projet.