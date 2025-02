Loi martiale : le premier procès pénal de Yoon débute aujourd'hui

Photo : YONHAP News

Le premier procès pénal du président de la République, inculpé de « chef d’insurrection » a débuté ce matin au Tribunal du district central de Séoul.Une audience sur la demande d'annulation de la détention de Yoon Suk Yeol est également prévue en sa présence. Sa défense a indiqué que les préparatifs du procès n'étaient pas suffisants et a déclaré qu'elle participerait sérieusement à la séance d’aujourd’hui. Avant d’affirmer que la détention devait être annulée en raison de son expiration.L’avocat de Yoon a ajouté qu’en raison du calendrier serré du procès pénal, la dixième audience à la Cour constitutionnelle concernant la procédure de destitution du chef de l’Etat suspendu pourrait être perturbée. Auparavant, la haute cour avait décidé d’en reporter le début à 15h, soit une heure plus tard que prévu. Et ce, à la suite d'une demande de la défense, qui souhaitait un ajournement en raison de la tenue du procès pénal le même jour.